5 декабря
﻿
Автоновости

Легендарный автомобиль продают в Алтайском крае за 285 млн рублей

Lamborghini Miura 1971 года выпуска продают в Красноярске за 285 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Легендарный автомобиль продают в Алтайском крае за 285 млн рублей.
Легендарный автомобиль продают в Алтайском крае за 285 млн рублей.
«Авито»

Lamborghini Miura — суперкар, выпускавшийся итальянской компанией Lamborghini с 1966 по 1973 год.

Miura стала первым серийным суперкаром с центральным расположением двигателядля дорог общего пользования и одной из моделей, задавшей новые стандарты для высокопроизводительных спортивных автомобилей и суперкаров.

«Революционер среди суперкаров. Один из самых красивых автомобилей всех времен», — так называет его продавец.

Благодаря своему революционному дизайну и безошибочно узнаваемым эффектным «ресницам» Miura пользовалась успехом — было выпущено 475 единиц модели.

Суперкар оснащен 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 390 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 сек., а максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Продаваемый Lamborghini Miura доступен в кузове купе и комплектации S Jota. Несмотря на то, что объявление размещено на «Авито», автомобиль находится в Великобритании, поэтому его ещё предстоит растаможить и привезти в Россию.

Ранее стало известно, что за ретро автомобиль отечественного автопрома продают за 939 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость