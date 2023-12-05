Lamborghini Miura 1971 года выпуска продают в Красноярске за 285 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Легендарный автомобиль продают в Алтайском крае за 285 млн рублей.

Lamborghini Miura — суперкар, выпускавшийся итальянской компанией Lamborghini с 1966 по 1973 год.

Miura стала первым серийным суперкаром с центральным расположением двигателядля дорог общего пользования и одной из моделей, задавшей новые стандарты для высокопроизводительных спортивных автомобилей и суперкаров.

«Революционер среди суперкаров. Один из самых красивых автомобилей всех времен», — так называет его продавец.

Благодаря своему революционному дизайну и безошибочно узнаваемым эффектным «ресницам» Miura пользовалась успехом — было выпущено 475 единиц модели.

Суперкар оснащен 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 390 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 сек., а максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Продаваемый Lamborghini Miura доступен в кузове купе и комплектации S Jota. Несмотря на то, что объявление размещено на «Авито», автомобиль находится в Великобритании, поэтому его ещё предстоит растаможить и привезти в Россию.

Ранее стало известно, что за ретро автомобиль отечественного автопрома продают за 939 тыс. рублей.