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Автоновости

Легендарному «Запорожцу» исполнилось 60 лет. Смотрите, какие люди его рекламировали

22 ноября исполнилось ровно 60 лет с того дня, как с конвейера Запорожского автомобильного завода сошел первый автомобиль так называемого «малого класса».

"Запорожец" Ильи Травкова
"Запорожец" Ильи Травкова
drom.ru

Первое поколение «Запорожцев» — ЗАЗ-965 — выпускалось в СССР до 1969 года.

С начала 1970-х годов и вплоть до 1996 года на автозаводе выпускали «Запорожцы» второго поколения — ЗАЗ-966. Он считался более комфортным и технически усовершенствованным.

Прототипом для шедевра советского автомобилестроения был итальянский Fiat-600.

Какие только ласковые название не придумывали водители этим машинам — «Чебурашка», «Ушастый», «Горбатый» и пр.

Также «Запорожец» был героем многочисленных анекдотов про «новых русских» в 1990-е годы.

Мало кто знает, что этот автомобиль имел и экспортный вариант. Он назывался Yalta / Jalta, Eliette и поставлялся в скандинавские страны через Финляндию. Всего было экспортировано около 5 тыс. автомобилей.

Реклама «Запорожца» 1967 года, в которой снялся знаменитый советский диктор Игорь Кириллов, является настоящей классикой, но сегодня вызывает лишь улыбку. Но посмотреть ее, безусловно, стоит.

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