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Автоновости

Легкий и маневренный спортивный автомобиль продают в Сибири за 3 млн рублей

Lotus Elise 2006 года выпуска продают в Красноярке за 3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Легкий и маневренный спортивный автомобиль продают в Сибири за 3 млн рублей.
Легкий и маневренный спортивный автомобиль продают в Сибири за 3 млн рублей.
"Авито"

Lotus Elise — это спортивный автомобиль, который отличается своей легкостью и маневренностью. Он был выпущен в 2006 году и оснащён двигателем объёмом 1,8 л. Мощность двигателя составляет 190 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Максимальная скорость Lotus Elise достигает 235 км/ч.

Этот автомобиль имеет задний привод и механическую коробку передач. Lotus Elise оснащен жесткой подвеской, которая обеспечивает отличную управляемость и устойчивость на дороге. Благодаря небольшому весу и низкому центру тяжести, автомобиль легко входит в повороты и не кренится на виражах.

Lotus Elise имеет стильный и лаконичный дизайн. Его обтекаемый корпус выполнен из алюминия, что делает его легким и прочным. Салон автомобиля также выполнен в минималистичном стиле и оснащен всем необходимым для комфортной езды.

В целом, Lotus Elise является отличным выбором для тех, кто ценит спортивные автомобили и хочет получить максимум удовольствия от вождения. Этот автомобиль подарит вам незабываемые ощущения от скорости и маневренности, а также позволит выделиться среди других водителей благодаря своему стильному дизайну.

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