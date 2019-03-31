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Автоновости

72-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими на трассе Барнаул-Рубцовск

ДТП произошло около 12:45 в Рубцовском районе на 274 км автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-Республика Казахстан», в районе села Захаровка, пишет «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
vk.com/incident_rubtsovsk.

Предварительно установлено, что водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21110», двигаясь со стороны Барнаула, на повороте налево не уступил дорогу автомобилю Hyundai Creta под управлением водителя 1983 года рождения, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил столкновение.

Водитель «ВАЗа» ехал один, а в автомобиле Hyundai находились три пассажира. В результате ДТП в Рубцовскую городскую больницу № 1 с травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека: водитель автомобиля «ВАЗ»; мальчик 2013 года рождения и девочка 2007 года рождения — пассажиры Hyundai.

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
vk.com/incident_rubtsovsk.

В момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сидении, были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель 1983 года рождения и женщина-пассажир 1983 года рождения за медицинской помощью не обращались.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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