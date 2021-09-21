Льготные автокредиты учителям предложил Минпромторг

Делориан из "Назад в будущее"

Программу могут расширить уже со следующего года, пишет РИА Новости.

«Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования», — сказал глава ведомства Денис Мантуров.

В программу льготного автокредитования также могут включить электромобили российской сборки.

Сейчас на льготные автокредиты могут рассчитывать россияне, которые покупают свою первую машину, пишет bfm.ru. Кроме того, участниками программы могут стать семьи с детьми, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше шести лет.