Льготный лизинг и собственные предложения от Ford Sollers сделали Ford Transit до 400 000 рублей выгоднее

Ford Sollers сообщает о возобновлении продаж коммерческих автомобилей Ford Transit по государственной программе субсидирования лизинга коммерческого автотранспорта. Субсидия в 10% от стоимости автомобиля, обеспечиваемая программой, может суммироваться с выгодой по собственным программам автопроизводителя. Благодаря этому самый востребованный легкий коммерческий автомобиль иностранного бренда в России стал доступен по привлекательной цене — от 1 499 400 рублей . По данной цене предлагается Ford Transit в модификации «Промтоварный фургон» (шасси с надстройкой). Ford Transit в наиболее популярном исполнении «цельнометаллический фургон» с учетом субсидии и выгоды по всем программам Ford Sollers можно приобрести по цене от 1 526 400 рублей .

Максимальная выгода, достигаемая благодаря программе государственного субсидирования лизинга и собственным программам Ford Sollers, достигает 400 000 рублей . На такое преимущество при покупке могут рассчитывать клиенты, выбравшие автобус Ford Transit в модификации «Комфорт» (цена без учета субсидии и спецпредложений от Ford Sollers составляет от 2 301 000 рублей ). C выгодой по государственной программе субсидирования лизинга можно приобрести любой автомобиль из широкой гаммы модификаций, представленных цельнометаллическим фургоном с различной высотой крыши и колесной базой, автобусами различного назначения, базовыми шасси с короткой, средней или сверхдлинной базой, грузоподъемностью от 546 до 2753 кг, а также готовыми к эксплуатации шасси с различными надстройками и автомобилями специального назначения. Все модификации Ford Transit оснащаются надежным и экономичным турбодизелем объемом 2,2 л (125−150 л.с.) и 6-ступенчатой МКП.

Государственная программа субсидирования лизинга предусматривает единовременную скидку в 10% на авансовый платеж при приобретении в лизинг коммерческого или грузового автотранспорта, но не более 500 000 рублей на один автомобиль. Согласно условиям программы, субсидируется только покупка нового автотранспорта, который ранее не стоял на регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ford Transit выпускается по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) на заводе Ford Sollers в Елабуге. Локализация производства, доступный сервис, надежная и проверенная временем конструкция гарантируют минимальную стоимость владения автомобилем. Стоимость владения Ford Transit является самой низкой в России среди иностранных брендов согласно исследованию независимого агентства : этому способствуют низкая стоимость обслуживания у официальных дилеров, высокая остаточная стоимость после 5 лет эксплуатации, а также высокая топливная экономичность. Благодаря субсидированию покупки государством, клиенты Ford Sollers получили возможность дополнительно снизить стоимость владения автомобилем.

В прошлом году Ford Transit подтвердил звание лидера российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей иностранных брендов . Российским клиентам было передано 12 855 автомобилей, что на 34% превысило продажи 2017 года. Декабрь 2018 года стал рекордным в истории продаж Ford Transit в России: было реализовано 2030 автомобилей.

Цена указана с учетом выгоды по государственной программе субсидирования лизинга, а также бонуса за лизинг и выгоды по трейд-ин от Ford Sollers на дату публикации. Актуальные условия и цены смотрите на www.ford.ru.

Ориентировочный расчет, подробности и наличие а/м — у официального дилера и на www.ford.ru.

Актуальная цена — на www.ford.ru.

По данным исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ», в котором оценивалась ежемесячная стоимость владения цельнометаллическими фургонами Ford Transit в модификациях VAN 310 L2 H2 и VAN 350 L3 H3. Подробно о результатах исследования можно узнать по ссылке.

По данным AEB.