1500 лошадей: в России выставлен на продажу автомобиль за 225 млн рублей

Это гиперкар Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета, пробег которого составляет 700 километров.
Салон автомобиля отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками.
Мощность — 1500 лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.
Максимальная скорость машины — 420 километров в час.
Согласно объявлению, суперкар находится в состоянии нового, его бывший и единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев, пишет Lenta.ru.
Известно, что в 2016 году всего было выпущено 500 автомобилей Bugatti Chiron.