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Автоновости

1500 лошадей: в России выставлен на продажу автомобиль за 225 млн рублей

В Москве на продажу выставили самый дорогой в России автомобиль стоимостью 225 млн рублей. Объявление появилось на ресурсе «Авто.ру».

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Это гиперкар Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета, пробег которого составляет 700 километров.

Салон автомобиля отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками.

Мощность — 1500 лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.

Максимальная скорость машины — 420 километров в час.

Согласно объявлению, суперкар находится в состоянии нового, его бывший и единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев, пишет Lenta.ru.

Известно, что в 2016 году всего было выпущено 500 автомобилей Bugatti Chiron.

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