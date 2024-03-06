6 марта
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Автоновости

650 лошадиных сил и 460 млн рублей: что за крутой Mercedes продают в Сибири

Mercedes-Benz SLR McLaren 2009 года выпуска продают в Красноярске за 460 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Mercedes-Benz SLR McLaren.
Mercedes-Benz SLR McLaren.
"Авито"

Структура компании McLaren достаточно сложная и включает в себя несколько подразделений, наиболее известными из которых являются McLaren Racing (команда Формулы-1) и McLaren Automotive, выпускающая дорожные автомобили.

17 ноября 2003 года состоялся дебют товарного Mercedes-Benz SLR McLaren — над моделью немецкая марка трудилась не в одиночку, а привлекла специалистов своего британского партнёра по гоночной программе в Формуле-1.

Суперкар получил несущественные корректировки дизайна кузова и салона в сравнении с концепт-каром и был запущен в серийное производство.

Однако 4 апреля 2008 года Mercedes-Benz объявил о снятии SLR McLaren с производства — последние купе сошли с конвейера в конце 2009 года, а сборка родстера завершилась в начале 2010 года.

За более чем шесть лет свет увидели 2157 суперкаров, что меньше заявленного тиража в 3500 машин, но среди них были и поистине уникальные.

Отмечается, что данную модель могли купить только обладатели одной из «базовых» версий Mercedes-Benz SLR McLaren, чем компания особо подчеркивала статус новинки — суперкара не для всех, а только для истинных ценителей Mercedes-Benz и его автоспортивной истории.

У SLR McLaren 650 лошадиных сил, автоматическая коробка передач и бензиновый двигатель на 5,4 литра.

Ранее стало известно, что за марсоход продают в Сибири за 850 тыс. рублей.

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