Ложь одометра. Почему на вторичном авторынке России и Барнаула можно нарваться на скрученный пробег

Кто обманом рулит
Аналитики «Дрома» определили, что автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей возглавляют антирейтинг. Показания одометра в 73% случаев не соответствуют действительности. В среднем цифры занижены на 180 тысяч км.
Виктор Сомов,
автомеханик:
В некоторых случаях даже смотреть авто не нужно. Например, есть парочка объявлений: ВАЗ 2106, 2000 года с пробегом свыше 230 тыс. км, ВАЗ 2106, 1997 года с пробегом 50 тыс. км и ВАЗ 2102 от 1984 года, который и 20 тыс. км не добрал. Все машины стоят не дороже 25 тысяч рублей. Но поверю я только первому предложению (хотя и его нужно проверять). А вот пример с зарубежными марками: Subaru Forester 2006 года с пробегом 75 тыс. км и Infiniti FX35 2005 года с пробегом свыше 205 тыс.км. Оба автомобиля с ценником около 700 тыс. рублей. В «Инфинити» я поверю, а вот к «Субару» будут вопросы.
По словам Виктора, скручивают пробег в основном владельцы автомобилей со слабой электроникой, поэтому мухлюют чаще с отечественными машинами, реже — с европейскими марками (утрированный пример см. выше). А вот немецкий автопром обмануть сложнее всего.
Но и в таком случае хитрецы горазды на выдумку: заменяют компьютер в автомобиле. Еще один распространенный способ — не подключать спидометр, чтобы одометр не мог зафиксировать пройденные километры. Проверить пробег у европейских и российских автомобилей сложно. Оценивать приходится либо по визуальным характеристикам машины, либо в присутствии специалиста и спецоборудования.
Вторая по неудачливости категория — автомобили стоимостью от 500 до 800 тыс. рублей, у них одометр скручен в 62% случаев.
У каждой второй машины до 1,6 млн рублей данные о пробеге не соответствуют действительности. Эксперты «Дрома» отметили, что у автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали два раза — на 78−100 тысяч км. Несмотря на то, что с увеличением стоимости авто риск приобрести машину со скрученным пробегом снижается, существенным это ценовое снижение назвать сложно.
Виктор Сомов,
автомеханик:
Иногда пробег могут не только скрутить в минус, но и подкрутить в плюс. В основном такое практикуется со среднеценовыми авто, возраст которых превышает 5 лет. К этому времени, при условии умеренно-интенсивного эксплуатирования, авто должен набрать около 80−100 тыс. пробега. Скажем так, подобный маневр — отличный способ пустить пыль в глаза покупателю. Цель — вселить уверенность, что автомобиль прошел техосмотр и обновлен новыми деталями. В итоге, покупатель получает плешивого кота в мешке и длинный счет за ремонт на ближайшие полгода.
Больше повезло владельцам дорогих автомобилей. На вторичном рынке выявлено только 40% авто стоимостью от 1,6 млн до 3 млн рублей с заниженным пробегом. В среднем показания одометра у этих машин уменьшали на 60 тыс. км.
А вот у премиум-сегмента, стоимость которых начинается от 3 млн рублей, пробег скручивали в 30% случаях. В среднем — один раз на 25 тысяч км.
Игорь Олейников,
аналитик «Дрома»:
Если пробег авто явно не соответствует состоянию, то, как правило, проблемы будут далеко не только в цифрах на одометре. Скорее всего в данном автомобиле уже уставшие двигатель и кузов, и точно сказать, что сломается следующим, очень сложно. Проверить, не обманывает ли вас продавец, можно, посмотрев историю авто, либо проверяя машину со сканером и специалистом, либо изучив историю в сервисном центре, где обслуживалась машина. Рекомендуем делать все три пункта сразу.
Напомним, в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за скрутку автопробега. Однако попытки регулировать этот вопрос были. В январе 2020 года в Госдуме обсуждали инициативу ввести санкции за намеренную скрутку пробега на подержанных авто. Предполагалось, что штраф за скручивание пробега физических лиц составит 300 тысяч рублей, а компании — 1 млн рублей.
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