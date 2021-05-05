Ложь одометра. Почему на вторичном авторынке России и Барнаула можно нарваться на скрученный пробег

Эксперты автомобильного портала Дром проверили 75 тыс. объявлений о продаже б/у автомобилей через сервис «Дром.История Авто». Оказалось, что 65% выставленных на вторичный рынок машин имеют признаки скрученного пробега. Причем есть одна закономерность — чем дешевле автомобиль, тем выше вероятность того, что одометр лжет. Как обстоят дела со скручиванием на вторичном авторынке Барнаула разбирался Altapress.ru.

Кто обманом рулит

Аналитики «Дрома» определили, что автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей возглавляют антирейтинг. Показания одометра в 73% случаев не соответствуют действительности. В среднем цифры занижены на 180 тысяч км.

Виктор Сомов,

автомеханик:

В некоторых случаях даже смотреть авто не нужно. Например, есть парочка объявлений: ВАЗ 2106, 2000 года с пробегом свыше 230 тыс. км, ВАЗ 2106, 1997 года с пробегом 50 тыс. км и ВАЗ 2102 от 1984 года, который и 20 тыс. км не добрал. Все машины стоят не дороже 25 тысяч рублей. Но поверю я только первому предложению (хотя и его нужно проверять). А вот пример с зарубежными марками: Subaru Forester 2006 года с пробегом 75 тыс. км и Infiniti FX35 2005 года с пробегом свыше 205 тыс.км. Оба автомобиля с ценником около 700 тыс. рублей. В «Инфинити» я поверю, а вот к «Субару» будут вопросы.

Автомобили. Машины. Pixabay.

По словам Виктора, скручивают пробег в основном владельцы автомобилей со слабой электроникой, поэтому мухлюют чаще с отечественными машинами, реже — с европейскими марками (утрированный пример см. выше). А вот немецкий автопром обмануть сложнее всего.

Но и в таком случае хитрецы горазды на выдумку: заменяют компьютер в автомобиле. Еще один распространенный способ — не подключать спидометр, чтобы одометр не мог зафиксировать пройденные километры. Проверить пробег у европейских и российских автомобилей сложно. Оценивать приходится либо по визуальным характеристикам машины, либо в присутствии специалиста и спецоборудования.

Вторая по неудачливости категория — автомобили стоимостью от 500 до 800 тыс. рублей, у них одометр скручен в 62% случаев.

У каждой второй машины до 1,6 млн рублей данные о пробеге не соответствуют действительности. Эксперты «Дрома» отметили, что у автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали два раза — на 78−100 тысяч км. Несмотря на то, что с увеличением стоимости авто риск приобрести машину со скрученным пробегом снижается, существенным это ценовое снижение назвать сложно.

Техосмотр Михаил Хаустов

Виктор Сомов,

автомеханик:

Иногда пробег могут не только скрутить в минус, но и подкрутить в плюс. В основном такое практикуется со среднеценовыми авто, возраст которых превышает 5 лет. К этому времени, при условии умеренно-интенсивного эксплуатирования, авто должен набрать около 80−100 тыс. пробега. Скажем так, подобный маневр — отличный способ пустить пыль в глаза покупателю. Цель — вселить уверенность, что автомобиль прошел техосмотр и обновлен новыми деталями. В итоге, покупатель получает плешивого кота в мешке и длинный счет за ремонт на ближайшие полгода.

Больше повезло владельцам дорогих автомобилей. На вторичном рынке выявлено только 40% авто стоимостью от 1,6 млн до 3 млн рублей с заниженным пробегом. В среднем показания одометра у этих машин уменьшали на 60 тыс. км.

А вот у премиум-сегмента, стоимость которых начинается от 3 млн рублей, пробег скручивали в 30% случаях. В среднем — один раз на 25 тысяч км.

Дорогие авто с сайтов частных объявлений. Avito.

Игорь Олейников,

аналитик «Дрома»:

Если пробег авто явно не соответствует состоянию, то, как правило, проблемы будут далеко не только в цифрах на одометре. Скорее всего в данном автомобиле уже уставшие двигатель и кузов, и точно сказать, что сломается следующим, очень сложно. Проверить, не обманывает ли вас продавец, можно, посмотрев историю авто, либо проверяя машину со сканером и специалистом, либо изучив историю в сервисном центре, где обслуживалась машина. Рекомендуем делать все три пункта сразу.

Напомним, в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за скрутку автопробега. Однако попытки регулировать этот вопрос были. В январе 2020 года в Госдуме обсуждали инициативу ввести санкции за намеренную скрутку пробега на подержанных авто. Предполагалось, что штраф за скручивание пробега физических лиц составит 300 тысяч рублей, а компании — 1 млн рублей.

Разместить свое бесплатное объявление о продаже автомобиля вы можете на сайте kuprod.ru в разделе «Авто».