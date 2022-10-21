21 октября
﻿
Автоновости

Любимая игрушка. Что за ярко-зеленый джип продают за 3,7 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2012 года выпуска продают за 3,7 млн рублей в Барнауле. Владелец честно признается, что расстается с любимой игрушкой. Объявление размещено на Авито.

Jeep Wrangler, 2012 года за 3,7 млн рублей
Jeep Wrangler, 2012 года за 3,7 млн рублей
Авито

Jeep Wrangler сразу бросается в глаза. Яркий, зеленый и очень большой. А внутри — кожаный салон.

Продавец указывает, что автомобиль в хорошем состоянии:

«Машина в полном порядке. Все, что должно работать — работает, крутиться — крутится».

Денег на его ремонт владелец не жалел. Он установил подвеску Teraflex Falcon, диски Pro Comp, польский фаркоп.

В салоне стоит музыкальный центр Pioneer, а к нему — процессор и усилитель Nakamichi, акустика Morel.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 285 лошадиных сил. У него немаленький пробег — 85 тыс. км.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость