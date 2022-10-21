Любимая игрушка. Что за ярко-зеленый джип продают за 3,7 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2012 года выпуска продают за 3,7 млн рублей в Барнауле. Владелец честно признается, что расстается с любимой игрушкой. Объявление размещено на Авито .

Jeep Wrangler, 2012 года за 3,7 млн рублей

Jeep Wrangler сразу бросается в глаза. Яркий, зеленый и очень большой. А внутри — кожаный салон.

Продавец указывает, что автомобиль в хорошем состоянии:

«Машина в полном порядке. Все, что должно работать — работает, крутиться — крутится».

Денег на его ремонт владелец не жалел. Он установил подвеску Teraflex Falcon, диски Pro Comp, польский фаркоп.

В салоне стоит музыкальный центр Pioneer, а к нему — процессор и усилитель Nakamichi, акустика Morel.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 285 лошадиных сил. У него немаленький пробег — 85 тыс. км.