Любимая игрушка. Что за ярко-зеленый джип продают за 3,7 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler сразу бросается в глаза. Яркий, зеленый и очень большой. А внутри — кожаный салон.
Продавец указывает, что автомобиль в хорошем состоянии:
«Машина в полном порядке. Все, что должно работать — работает, крутиться — крутится».
Денег на его ремонт владелец не жалел. Он установил подвеску Teraflex Falcon, диски Pro Comp, польский фаркоп.
В салоне стоит музыкальный центр Pioneer, а к нему — процессор и усилитель Nakamichi, акустика Morel.
У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 285 лошадиных сил. У него немаленький пробег — 85 тыс. км.