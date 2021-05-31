Любителей ездить за рулем подшофе может ожидать неприятный сюрприз

Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, сообщает РИА Новости.

О нововведении рассказал заместитель главы ведомства Василий Шпак во время выступления на выставке «Интеллект машин и механизмов».

«Мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю: на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — объяснил Шпак.

Алкозамок — устройство, исключающее движение машины без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния посредством бесконтактного индикатора паров этилового спирта.

Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не сможет начать движение.

Ведущий разработчик алкозамков — компания «Омега». Устройства работают на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании.

Кроме того, так можно контролировать наличие алкозамка: дважды в день об этом будет отправляться сигнал. Если обратной связи нет, то оператор это увидит.