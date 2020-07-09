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Максимальную скорость могут увеличить на российских дорогах

ГИБДД считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 километров в час, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс поднять ее и до 150 километров в час, сообщает ТАСС.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

«Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги», — сказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.

И напомнил, что 150 километров в час — это предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой, пишет bfm.ru. При этом на текущий момент документы по стандартизации, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, рассчитаны на 130 километров в час.

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