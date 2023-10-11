11 октября
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Автоновости

Малышку Subaru в очень нежном цвете продают в Барнауле за 465 тыс. рублей

Subaru Impreza 2005 года выпуска продают в Барнауле за 465 тыс. рублей. Объявление разместили на drom.

Малышку Subaru в очень нежном цвете продают в Барнауле за 465 тыс. рублей.
Малышку Subaru в очень нежном цвете продают в Барнауле за 465 тыс. рублей.
drom.ru

Subaru Impreza — седан, универсал, купе или хетчбэк японской фирмы Subaru, выпускается с 1992 года. Impreza появилась после снятия с производства популярной модели Subaru Leone/Loyale с устаревшими двигателями серии EA. Impreza стартовала с двигателями серии EJ, которые уже стали популярными в старшей модели. Модель Impreza существует в пяти поколениях.

Автомобиль в отличном состоянии и имеет небесный цвет. Возможно такая расцветка больше подойдет девушкам, но и парням будет вполне нечего.

Владелец уверяет, что коррозий и гнили нет. А также то, что Subaru заводится в любой мороз.

Внутри очень просторный салон, хотя и кажется, что машина будто малышка.

Печка в авто работает отлично. Жарит дай бог, как выражаются некоторые обладатели этой модели.

У Impreza бензиновый двигатель на 1,5 л, а также 100 лошадиных сил.

Ранее старую добрую Honda Fire Blade продают в Барнауле за 345 тыс. рублей.

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