Мотоцикл в неплохом состоянии. Видно, что владелец заботился о нем.
Многие подмечают невысокую цену и хорошее качество модели.
Что продавец заменил:
- Bилка пoлнocтью oбcлужена;
- Новыe сaльники, пыльники;
- Маслo в вилкe RЕРSOL;
- Всe колoдки новыe;
- Новaя цeпь;
- Диски пocлe балансировки.
Мотоцикл отлично подойдет как начинающим, так и опытным водителям. Также он способен выдержать многократные падения.
У Fire Blade механическая коробка передач, бензиновый двигатель и 150 лошадиных сил.
Ранее мощный квадроцикл Stels Kazuma продают в Барнауле всего за 350 тыс. рублей.