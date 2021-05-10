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Малый Павловский тракт перекроют в Барнауле на две недели

Жителей Барнаула предупреждают о перекрытии проезда по Малому Павловскому тракту с 20 мая на две недели.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Как уточнили в городской администрации, ограничение движения связано с ремонтом тепловых сетей.

«С 8 часов 20 мая до 8 часов 3 июня будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе здания № 269», — говорится в сообщении мэрии.

В связи с ограничением движения, автобусы маршрута № 47 будут ходить по следующей схеме: …пр-кт Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) — малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении без изменения.

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