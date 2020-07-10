Маршруты автобусов изменятся из-за ремонта объездной дороги в Барнауле

Как изменятся маршруты
№ 29: …ул.Аванесова, ул. Ломоносова, ул. Фомина, ул. Ляпидевского, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту.
№ 51, № 59: … Южный тракт, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршрутам.
№ 126: … Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту.
№ 119: … Змеиногорский тракт, Южный тракт, Лесной тракт, ул. Ржевская, ул. Радужная, ул. Весенняя, ул. Дальняя, ул. Трактовая, Павловский тракт, ул. Власихинская, ул. Малахова, далее по маршруту.
По обратным маршрутам — без изменений.
Что будет на объездной дороге
После закрытия одной из полос в течение нескольких дней будет проводиться мониторинг интенсивности движения, после чего будет отрегулирована работа светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно.
Проезжую часть расширят до четырех полос.
Планируется установить автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.
Основные работы обещают завершить осенью, полностью — до конца года.