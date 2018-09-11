Марштурка влетела в трамвай в Барнауле

Автобус не поделил дорогу с трамваем на пр. Космонавтов, 10\4. Из-за столкновения последний лишился одного окна, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22 .

На место происшествия выехала карета скорой помощи и пожарная машина. О тяжелых пострадавших информации нет, однако замечено, что водитель автобуса вытирал кровь салфетками. В комментариях призывают владельцев маршурток нанимать кондукторов, чтобы водители не отвлекались для расчета пассажиров.

10 сентября Toyota Windom протаранила трамвай на на пересечении улицы Анатолия и Радищева. На кадрах с места аварии видно, что водитель автомобиля Toyota хотел успеть проехать переезд, и в этот момент в машину врезался трамвай.