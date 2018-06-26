На алтайской трассе перевернулась машина с депутатом Госдумы

Инцидент произошел 25 июня. Машина ехала от Павловска в сторону села Александровка Суетского района. На 122 км трассы Баево-Славгород водитель седана не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Водитель в аварии не пострадал. Наталья Кувшинова получила ушиб и поранила голень. Ее доставили в баевскую ЦРБ, но не госпитализировали. Еще одна пассажирка Nissan сломала позвоночник. Ее оставили в больнице.

Попавший в ДТП автомобиль принадлежит краевому ведомству "Автохозяйство №1".

Наталья Кувшинова в соцсетях об инциденте не сообщала. Незадолго до аварии она рассказывала подписчикам, что у нее украли смартфон.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.