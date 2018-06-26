На алтайской трассе перевернулась машина с депутатом Госдумы

25 июня в Баевском районе Алтайского края в кювет с трассы слетел и перевернулся Nissan Almera. В этом ДТП пострадала депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.
Инцидент произошел 25 июня. Машина ехала от Павловска в сторону села Александровка Суетского района. На 122 км трассы Баево-Славгород водитель седана не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
Водитель в аварии не пострадал. Наталья Кувшинова получила ушиб и поранила голень. Ее доставили в баевскую ЦРБ, но не госпитализировали. Еще одна пассажирка Nissan сломала позвоночник. Ее оставили в больнице.
Попавший в ДТП автомобиль принадлежит краевому ведомству "Автохозяйство №1".
Наталья Кувшинова в соцсетях об инциденте не сообщала. Незадолго до аварии она рассказывала подписчикам, что у нее украли смартфон.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.