Кто ты, воин?
Jeep Wrangler — автомобиль повышенной проходимости, производимый американской компанией Chrysler (отделение Jeep). Внедорожник специально создавали как военный транспорт и поставляли армии США.
Александр же сделал практически невозможное — превратил некогда военный внедорожник в спортивное авто для трофи-рейдов.
«Подожди! Я уже еду!»
Свой джип Александр гордо называет «машиной мечты». В ней он воплотил все свои самые смелые идеи, доведя автомобиль практически до совершенства. Он быстрый, мощный и может преодолеть любое бездорожье.
В день их первой встречи Jeep Wrangler выглядел далеко не так хорошо, как сейчас. Для поездок он практически не годился, и его выставили на продажу в надежде, что его купят на запчасти. Автомобиль приобрел друг Александра и привез из Японии к себе в Новосибирск.
«Он решил похвастаться приобретением и скинул мне видео в соцсетях со словами: «Смотри, какие запчасти приехали!». Но когда я его увидел, то понял — это то, что нужно! Комплектация показалась меня идеальной. И я тут же выехал за ним», — вспоминает собеседник.
Работа над «мечтой» шла более пяти лет, Александр называет это своим самым дорогим проектом. «Но все силы и средства были потрачены не зря», — уверен автомобилист.
«Диета» для авто
Автомобиль строили специально для трофи-рейдов — соревнованиях по преодолению бездорожья. Поэтому некогда громоздкий Jeep Wrangler претерпел серьезные изменения.
Для сравнения средние габариты джипа: более 4 м в высоту, почти 1,9 тыс. см в ширину и 1839 см в высоту. Вес — более 1,8 тыс. кг. После преображения он уменьшился и похудел более чем в два раза, в соответствии со спортивными стандартами.
От прежнего джипа в нем не осталось ничего «родного». Даже у кузова поменяли лакокрасочное покрытие. «Нет в автомобиле такой детали, который бы я не коснулся», — отмечает Александр.
На кузов Jeep Wrangler нанесли защитное покрытие LINE-X. Оно защищает от коррозии, царапин и сколов, устойчиво к воде и ультрафиолету. Бампер, кабину водителя, фары и колеса заменили на новые, более мощные.
В салоне убрали старые сиденья, вместо них поставили гоночные кресла, которые еще называют «ковшами». Задние сиденья удалили полностью. Исчез и привычный большой багажник.
Покоритель бездорожья
Внутри автомобиль также изменился до неузнаваемости. «Усилены мосты, поставлена пневмосистема, установлены лебедка, заменены шноркели… Перечислять можно до бесконечности», - отмечает Александр.
Сейчас у джипа стоит 4-х литровый двигатель, в котором спрятано 200 лошадиных сил. «В годы соревнований он не оставляла соперникам и шанса», — подчеркивает собеседник.
Два года назад во время соревнований двигатель не выдержал нагрузки и разорвался в пути. Александр насчитал в нем тогда шесть дыр. Так что его пришлось менять два раза.
Испытания в деле
По городу на таком джипе ездить запрещено, поэтому прокатиться на нем нам не удалось. Автомобиль предназначен только для соревнований. Для этого у него есть спортивный паспорт.
По иронии судьбы, как только работа над джипом оказалась завершена, и он оказался в своей самой лучшей форме, закончился самый главный ресурс — время. Из-за большого потока работы Александр не успевает прокатиться на нем.
«Но зато я в этом джипе всегда уверен: он заведется в любое время дня и ночи. Я называю его «машиной судного дня». В случае апокалипсиса на нем можно уехать куда угодно», — смеется автомобилист.
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