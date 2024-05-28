«Это американская машина, собранная в Мексике для Англии, уехавшая в Японию и ввезенная в Россию», — так замысловато описывает свой необычный автомобиль Александр Чернюк, член исполнительного совета федерации автоспорта Алтайского края. Он превратил некогда побитый Jeep Wrangler в спортивного «монстра», который может покорять любое бездорожье. Александр рассказал об этой диковинке поподробнее в нашей рубрике «Машины, которые нас удивили».

Кто ты, воин? Jeep Wrangler — автомобиль повышенной проходимости, производимый американской компанией Chrysler (отделение Jeep). Внедорожник специально создавали как военный транспорт и поставляли армии США. Александр же сделал практически невозможное — превратил некогда военный внедорожник в спортивное авто для трофи-рейдов.

«Подожди! Я уже еду!»

Свой джип Александр гордо называет «машиной мечты». В ней он воплотил все свои самые смелые идеи, доведя автомобиль практически до совершенства. Он быстрый, мощный и может преодолеть любое бездорожье.

В день их первой встречи Jeep Wrangler выглядел далеко не так хорошо, как сейчас. Для поездок он практически не годился, и его выставили на продажу в надежде, что его купят на запчасти. Автомобиль приобрел друг Александра и привез из Японии к себе в Новосибирск.

«Он решил похвастаться приобретением и скинул мне видео в соцсетях со словами: «Смотри, какие запчасти приехали!». Но когда я его увидел, то понял — это то, что нужно! Комплектация показалась меня идеальной. И я тут же выехал за ним», — вспоминает собеседник.

Автомобиль Александра Чернюка Дильман Юлия

Работа над «мечтой» шла более пяти лет, Александр называет это своим самым дорогим проектом. «Но все силы и средства были потрачены не зря», — уверен автомобилист.

«Диета» для авто

Автомобиль строили специально для трофи-рейдов — соревнованиях по преодолению бездорожья. Поэтому некогда громоздкий Jeep Wrangler претерпел серьезные изменения.

Для сравнения средние габариты джипа: более 4 м в высоту, почти 1,9 тыс. см в ширину и 1839 см в высоту. Вес — более 1,8 тыс. кг. После преображения он уменьшился и похудел более чем в два раза, в соответствии со спортивными стандартами.

Автомобиль Александра Чернюка Дильман Юлия

От прежнего джипа в нем не осталось ничего «родного». Даже у кузова поменяли лакокрасочное покрытие. «Нет в автомобиле такой детали, который бы я не коснулся», — отмечает Александр.

На кузов Jeep Wrangler нанесли защитное покрытие LINE-X. Оно защищает от коррозии, царапин и сколов, устойчиво к воде и ультрафиолету. Бампер, кабину водителя, фары и колеса заменили на новые, более мощные.

В салоне убрали старые сиденья, вместо них поставили гоночные кресла, которые еще называют «ковшами». Задние сиденья удалили полностью. Исчез и привычный большой багажник.

Автомобиль Александра Чернюка Дильман Юлия

Покоритель бездорожья

Внутри автомобиль также изменился до неузнаваемости. «Усилены мосты, поставлена пневмосистема, установлены лебедка, заменены шноркели… Перечислять можно до бесконечности», - отмечает Александр.

Сейчас у джипа стоит 4-х литровый двигатель, в котором спрятано 200 лошадиных сил. «В годы соревнований он не оставляла соперникам и шанса», — подчеркивает собеседник.

Два года назад во время соревнований двигатель не выдержал нагрузки и разорвался в пути. Александр насчитал в нем тогда шесть дыр. Так что его пришлось менять два раза.

Автомобиль Александра Чернюка Дильман Юлия

Испытания в деле

По городу на таком джипе ездить запрещено, поэтому прокатиться на нем нам не удалось. Автомобиль предназначен только для соревнований. Для этого у него есть спортивный паспорт.

По иронии судьбы, как только работа над джипом оказалась завершена, и он оказался в своей самой лучшей форме, закончился самый главный ресурс — время. Из-за большого потока работы Александр не успевает прокатиться на нем.

«Но зато я в этом джипе всегда уверен: он заведется в любое время дня и ночи. Я называю его «машиной судного дня». В случае апокалипсиса на нем можно уехать куда угодно», — смеется автомобилист.

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