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Автоновости

Машина судного дня. Altapress.ru оценил военный джип, который переделали в «гонку»

«Это американская машина, собранная в Мексике для Англии, уехавшая в Японию и ввезенная в Россию», — так замысловато описывает свой необычный автомобиль Александр Чернюк, член исполнительного совета федерации автоспорта Алтайского края. Он превратил некогда побитый Jeep Wrangler в спортивного «монстра», который может покорять любое бездорожье. Александр рассказал об этой диковинке поподробнее в нашей рубрике «Машины, которые нас удивили».

Автомобиль Александра Чернюка
Автомобиль Александра Чернюка
Дильман Юлия

Кто ты, воин?

Jeep Wrangler — автомобиль повышенной проходимости, производимый американской компанией Chrysler (отделение Jeep). Внедорожник специально создавали как военный транспорт и поставляли армии США.

Александр же сделал практически невозможное — превратил некогда военный внедорожник в спортивное авто для трофи-рейдов.

«Подожди! Я уже еду!»

Свой джип Александр гордо называет «машиной мечты». В ней он воплотил все свои самые смелые идеи, доведя автомобиль практически до совершенства. Он быстрый, мощный и может преодолеть любое бездорожье.

В день их первой встречи Jeep Wrangler выглядел далеко не так хорошо, как сейчас. Для поездок он практически не годился, и его выставили на продажу в надежде, что его купят на запчасти. Автомобиль приобрел друг Александра и привез из Японии к себе в Новосибирск.

«Он решил похвастаться приобретением и скинул мне видео в соцсетях со словами: «Смотри, какие запчасти приехали!». Но когда я его увидел, то понял — это то, что нужно! Комплектация показалась меня идеальной. И я тут же выехал за ним», — вспоминает собеседник.

Автомобиль Александра Чернюка
Автомобиль Александра Чернюка
Дильман Юлия

Работа над «мечтой» шла более пяти лет, Александр называет это своим самым дорогим проектом. «Но все силы и средства были потрачены не зря», — уверен автомобилист.

«Диета» для авто

Автомобиль строили специально для трофи-рейдов — соревнованиях по преодолению бездорожья. Поэтому некогда громоздкий Jeep Wrangler претерпел серьезные изменения.

Для сравнения средние габариты джипа: более 4 м в высоту, почти 1,9 тыс. см в ширину и 1839 см в высоту. Вес — более 1,8 тыс. кг. После преображения он уменьшился и похудел более чем в два раза, в соответствии со спортивными стандартами.

Автомобиль Александра Чернюка
Автомобиль Александра Чернюка
Дильман Юлия

От прежнего джипа в нем не осталось ничего «родного». Даже у кузова поменяли лакокрасочное покрытие. «Нет в автомобиле такой детали, который бы я не коснулся», — отмечает Александр.

На кузов Jeep Wrangler нанесли защитное покрытие LINE-X. Оно защищает от коррозии, царапин и сколов, устойчиво к воде и ультрафиолету. Бампер, кабину водителя, фары и колеса заменили на новые, более мощные.

В салоне убрали старые сиденья, вместо них поставили гоночные кресла, которые еще называют «ковшами». Задние сиденья удалили полностью. Исчез и привычный большой багажник.

Автомобиль Александра Чернюка
Автомобиль Александра Чернюка
Дильман Юлия

Покоритель бездорожья

Внутри автомобиль также изменился до неузнаваемости. «Усилены мосты, поставлена пневмосистема, установлены лебедка, заменены шноркели… Перечислять можно до бесконечности», - отмечает Александр.

Сейчас у джипа стоит 4-х литровый двигатель, в котором спрятано 200 лошадиных сил. «В годы соревнований он не оставляла соперникам и шанса», — подчеркивает собеседник.

Два года назад во время соревнований двигатель не выдержал нагрузки и разорвался в пути. Александр насчитал в нем тогда шесть дыр. Так что его пришлось менять два раза.

Автомобиль Александра Чернюка
Автомобиль Александра Чернюка
Дильман Юлия

Испытания в деле

По городу на таком джипе ездить запрещено, поэтому прокатиться на нем нам не удалось. Автомобиль предназначен только для соревнований. Для этого у него есть спортивный паспорт.

По иронии судьбы, как только работа над джипом оказалась завершена, и он оказался в своей самой лучшей форме, закончился самый главный ресурс — время. Из-за большого потока работы Александр не успевает прокатиться на нем.

«Но зато я в этом джипе всегда уверен: он заведется в любое время дня и ночи. Я называю его «машиной судного дня». В случае апокалипсиса на нем можно уехать куда угодно», — смеется автомобилист.

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