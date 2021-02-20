«Собрались как-то Dodge, Tesla и все остальные». ТОП-10 дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула

Февральский рейтинг «золотых» автомобилей пополнили необычные экземпляры. Среди привычных «тойот» и «лексусов» затесались американские пикапы и электрокар именитой марки Tesla. Altapress.ru проверил сайты частных объявлений Авито, Дром и Авто.ру и собрал самые дорогие б/у автомобили на вторичном рынке Барнаула.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке Барнаула

Средняя стоимость б/у авто в февральском рейтинге превысила 5,5 млн рублей. Причем разбег цен оказался существенным — начиная от 3 млн рублей и заканчивая 9 млн. Возрастной диапазон также оказался широким — с 2013 по 2020 годы.

1. Mercedes GLS-Class, 2020 — 9,49 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Возглавлять десятку будет увеличенный Mercedes GLS 2020 года выпуска. Автомобиль засветился на мировом рынке в конце 2019 года, у владельца он появился в июне 2020-го, так что набегать много не успел — всего 12 300 км.

Машина вместительная. Кроме того, что второе поколение было увеличено до 5207 мм в длину и до 1956 мм в ширину, в авто добавили третий ряд сидений, на который поместятся даже рослые люди. Таким образом внедорожник вместит 7 человек. Достаточно мощный автомобиль (330 л.с.), отлично адаптированный для труднопроходимых поверхностей. Из песка и грязи выберется как лягушка — методом подпрыгивания и «посадки» колеса на поворотах как у мотоциклов. Все благодаря активной гидропневматике E-Active Body Control.

За новую машину в салоне придется заплатить порядка 10,5 млн рублей.

2. ToyotaTundra, 2013 — 8 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

С отрывом на миллион следует ToyotaTundra из далекого 2013 года. Автомобиль трижды зарегистрирован на физлицо, начиная с 2014 года. за все время своей эксплуатации набегал по городским тропам 45 000 км.

«В замесах не участвовал», — делится автор объявления.

Агрессивный дизайн «Тундры» (расширители колесных арок, тройные фаркопы, две лебедки) и дополнительное оснащение в виде компрессоров TRD, которые дотянули мощность двигателя до 600 лошадок, говорят о том, что машине подвластны не только асфальтированные дороги.

3. Lexus LX, 2018 — 7,1 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

С бронзой в решетке радиатора оказался Lexus LX 2018 года выпуска. Внедорожник с пробегом в 50 000 км оценили в 7,1 млн рублей. Цена несколько завышена с учетом того, что автомобиль находится в собственности у двух человек. Сервис Авито оценил его оптимальную стоимость в диапазоне от 5,3 до 7 млн рублей. Зато серенький Lexus не участвовал в ДТП, проходил техосмотр, заимел много дополнений и числится на гарантии до осени 2021 года.

4. Ford F-350, 2014 — 6,5 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Не битый и не крашеный красавец Ford F-350 сошел с конвейера в 2015 года, по заверению продавца. В Россию автомобиль приехал в сентябре 2020 года. Американский пикап обладает силой 400 лошадей и за свою долгую жизнь успел набегать 84 500 км. Продавец за «диковинку» требует 6,5 млн рублей без возможности торга и обмена.

В автомобиле могут разместиться 6 человек и багаж в кузове. Незаменим на стройке и для перевозок, но неряшлив в спальных районах города.

5. Mercedes-Benz GLS I (X166) 350 d — 5 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Закрывает лидирующую пятерку еще один Mercedes-Benz GLS. За относительно новый автомобиль продавец просит 5 млн рублей.

«В ДТП не участвовал, ранен не был. Таможню прошел без происшествий и проблем. Находится на гарантии до апреля 2022 года», — говорит автор объявления.

В ПТС указаны 2 владельца. За три года существования автомобиль набегал 46 000 км.

6. Dodge Ram, 2019 — 4,9 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Еще один американский пикап продается в Барнауле. Двухгодовалый автомобиль набегал 26 000 км. В ДТП вляпаться не успел, прошел обслуживание в начале февраля.

Автомобиль огромный, но благо есть выдвигающаяся подножка, иначе забираться в салон довольно трудно. Габариты позволяют разместить в салоне 6 человек и «заныкать» все что угодно в карманы дверей, сидений и ниши в полу. Разгоняется до сотни Dodge Ram за 6 секунд, идет плавно, но по бездорожью ходить долго не может. Если такая махина забуксует где-нибудь «во полюшке», то стандартный трактор мини-грузовичок может не осилить.

Купить новый Dodge Ram в российском автосалоне невозможно. Эти авто сюда не поставляются. Приобрести хромированную машину можно под заказ или привезти из путешествия в штаты.

7. Cadillac Escalade, 2018 — 4,75 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Продавец решил пересесть с Cadillac Escalade на Land Rover, поэтому продает первый по относительно адекватной рыночной цене. Трехлетний Cadillac Escalade оценили в 4,75 млн рублей с учетом пробега в 59 000 км. Семиместный внедорожник — тяжелая машина, которая не совсем подойдет для пенсионеров или семейных людей.

Габариты машины позволяют с комфортом разместиться в салоне. Если разложить сиденья, в ней вполне можно ночевать без тревоги за шею и спину. Забота о человеческом теле в данном авто предусмотрена на уровне — встроена система предупреждения о столкновении. Когда водитель зазевается на дороге, сидение ненавязчивой вибрацией подскажет, что вскоре возможно ДТП, и начет подтормаживать.

8. Tesla Model S, 2014 — 3,6 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Неожиданно на барнаульском рынке вторичных авто оказался электрокар марки Tesla в топ-версии P85 D. Машина на одной зарядке может проехать до 480 км, разгоняется до стони за 3,2 секунды.

«Десять лет (с 2011 года) управляю ежедневно транспортными средствами МS от автомобильной компании Tesla Motors. Представленному авто — шесть лет. За это время своим ходом автомобиль побывал во многих районах планеты (Казахстан, Горный Алтай, Сибирь, Москва, Питер, Белоруссия, Польша, Чехия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швеция, Италия, Испания, Монако, Финляндия, Бельгия). Ни разу не подводил. Путешествовать на своём электрическом транспорте в наше время уже легко, только мало об этом кто знает… зарядные станции в каждом городе, на магистралях, на каждой АЗС, в торговых центрах и возле гостиниц. Есть приложение PlugShare там отмечены сотни тысяч мест зарядок в России и миллионы вне страны. Максимальная комплектация. Причина продажи машины — пришло время обновки (пересесть на обновленный МS 2021 года выпуска). Налога транспортного нет, на 45% территории РФ, где местное самоуправление отменило налоги на электрические транспортные средства», — пишет продавец.

За шестилетний электрокар продавец запросил 3,6 млн рублей. Набегала «батарейка» практически 90 000 км, не побывав при этом ни разу в ДТП.

9. Toyota Highlander, 2018 — 3,35 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Предпоследнюю строчку рейтинга занимает трехлетняя Toyota Highlander. Годы не в счет, когда речь идет об эксплуатации, а этот автомобиль использовали плотно — машина набегала свыше 100 000 км. К тому же цена оказалась завышена практически на 700 тыс. рублей, так как среднерыночная стоимость ненового авто начинается от 2,5 млн рублей. Продавец также дал понять, что цена может измениться, так как продать машину нужно срочно. После 21 февраля она изменится.

Автомобиль, как пишет автор, находится в одних руках, но в паспорте будут указаны трое. Модель задумывалась как семейный кроссовер, то есть размеры авто как у седана класса «Е». Однако конструкторы смогли уместить в него семь мест и рычащий пафосом движок V6.

10. Lexus RX, 2016 — 3,2 млн рублей

Февральский рейтинг дорогих авто на вторичном рынке. Сайты частных объявлений.

Завершает ТОП-10 утонченный Lexus RX 2016 года выпуска. Идеальная машина для многодетных мамочек, которые вынуждены катать детей со школы на кружки. На самом деле такая «шутка» появилась из-за торпеды, которая искренне напоминает пеленальный столик или огромную доску для разделки мяса. Не самое эргономичное решение для автомобиля.

Разгон до сотни автомобиль берет за 8 секунд. Цена за нее установлена в 3,2 млн рублей, хотя за семилетний автомобиль с пробегом под 60 000 км она завышена. Стоимость нового авто в базовой комплектации начинается от 3,6 млн рублей.