Машину барнаульца изрисовали краской и написали на стекле «Covid-19»

О случившемся сообщается в паблике «Инцидент Барнаул». Уточняется, что 1 апреля около 16:30 во дворе дома по адресу Шумакова, 37 компания парней разрисовала баллончиком с краской автомобиль.
«На замечание прохожих они кричали, что это их автомобиль, а после того как дорисовали -скрылись. Я ради интереса попыталась оттереть краску, но она даже не размазалась. Автомобиль до сих пор стоит на том же месте. Может это такая первоапрельская шутка?», — отмечает очевидица.
Между тем, среди надписей, оставленных на автомобиле, красуется, например, «Covid-19».
Комментируя произошедшее, горожане пишут: «Самоизолянты начали с ума сходить», «Народ реально с ума сходит».