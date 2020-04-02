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Автоновости

Машину барнаульца изрисовали краской и написали на стекле «Covid-19»

Пользователи социальных сетей обсуждают случай, произошедший накануне в Барнауле на улице Шумакова — группа молодых людей изрисовала краской из баллончика припаркованный автомобиль.

В Барнауле изрисовали машину.
В Барнауле изрисовали машину.
https://vk.com/incident22.

О случившемся сообщается в паблике «Инцидент Барнаул». Уточняется, что 1 апреля около 16:30 во дворе дома по адресу Шумакова, 37 компания парней разрисовала баллончиком с краской автомобиль.



«На замечание прохожих они кричали, что это их автомобиль, а после того как дорисовали -скрылись. Я ради интереса попыталась оттереть краску, но она даже не размазалась. Автомобиль до сих пор стоит на том же месте. Может это такая первоапрельская шутка?», — отмечает очевидица.

Между тем, среди надписей, оставленных на автомобиле, красуется, например, «Covid-19».

Комментируя произошедшее, горожане пишут: «Самоизолянты начали с ума сходить», «Народ реально с ума сходит».

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