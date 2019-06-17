Масштабно и экстремально: Автомобильный праздник в подарок от Автоцентра АНТ горожанам на День России

Уникальный опыт для гостей праздника
В этот день каждый гость мог проверить кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe в экстремальном действе. Преодолеть крутую гору, сохранить равновесие автомобиля на «качелях» и прокатиться по огромным кочкам решились многие автолюбители и не прогадали. Специально спроектированные металлические конструкции стали хорошим и необычным аттракционом. А опытные инструкторы, которые были за рулем, сделали тест-драйв для участников безопасным.
Что общего у корейских автомобилей и Дня России
Оказывается, общее — это наша родина. Самые продаваемые автомобили в Алтайском крае среди иностранных брендов — это Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Собирают данные модели на российском заводе в Санкт Петербурге. Так что праздник получился патриотическим для всех участников. «Сделано в России» — означает полный цикл сборки на российском заводе Hyundai, отвечающий мировым стандартам производителя.
Спасибо барнаульцам за умение отдыхать
Кроме уникального тест-драйва на внедорожных аттракционах, Автоцентр АНТ в этот солнечный, летний день приготовил барнаульцам праздничную музыкальную программу на главной сцене города. Гостей бесплатно угощали сладкой ватой, коктейлями, выпечкой.
И это далеко не все! Также можно было поиграть в гигантский дартц и напольный бильярд. Для детей работала специальная зона, аквагримм и анимационная развлекательная «Лего-зона». На главной сцене проводились розыгрыши ценных подарков. Их можно было выиграть в конкурсах.
Событие получилось масштабным и, по-настоящему, добрым и народным. И все благодаря барнаульцам, которые целыми семьями приходили получить праздничное настроение.
Факт
Автоцентр АНТ — лидер продаж с 25 летней историей работы на рынке новых автомобилей является единственным в крае официальным дилером марки Hyundai.
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru