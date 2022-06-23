23 июня
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Автоновости

Масштабное изменение ПДД грядет в России

Общественная палата (ОП) России начала сбор предложений по внесению поправок в действующие правила дорожного движения (ПДД).

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

О намерении масштабно изменить ПДД сообщил член палаты Александр Холодов в ходе круглого стола, пишет «Коммерсантъ».

По словам Холодова, разработанный Минтрансом пакет изменений, в который входят новые нормы о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, будет доработан экспертами и рядовыми жителями.

В свою очередь, из речи начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина следует — поправки министерства, вероятно, будут приняты, пишет Lenta.ru.

Как утверждает Митрошин, в настоящее время причин для коренной переработки ПДД нет, но это не исключает возможности сбора предложений для будущих изменений.

Ранее про ПДД для коров и лошадей напомнили в Госавтоинспекции. В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ погонщики животных приравниваются к водителям и являются непосредственными участниками дорожного движения, отметили в ведомстве.

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