МАЗ впервые показал свой «самый красивый» грузовик

По словам создателей машины, это грузовик взял лучшее от трех автомобилей, выпускаемых белорусским автозаводом. Шасси досталось от закаленной ралли-рейдами машины МАЗ-5309RR, большая кабина — от серийного «трудолюба» МАЗ-5440, а капот — от тягача МАЗ-6440PA. Новинка получила обновленную платформу, которая для большей легкости обшита сэндвич-панелями из стеклопластика.

Весной для этого спортивного автомобиля начнется серия испытаний в условиях бездорожья. После этого его опробуют на ралли-рейдах, и если он себя проявит — отправят на «Дакар-2020». Кроме того, на капотном автомобиле проверят различные технические ноу-хау. Впоследствии они могут найти применение на спортивных и серийных грузовиках МАЗ.

ТТХ нового спортивного МАЗа

Длина — 7,05 м, ширина — 2,55 м, высота — 3,4 м, а колесная база — 4,3 м. Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем — 9,6 т. «Камион» оснащен 6-цилиндровым двигателем Gyrtech G-13 с турбонаддувом мощностью 960 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 140 км/ч, чтобы избежать штрафного времени во время ралли-рейдов. Топливный бак рассчитан на 1000 л. МАЗ-6440RR соответствует техническим регламентам всех международных гонок.