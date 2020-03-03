Mazda, Honda, Subaru. В России ввели «налог на роскошь» за не роскошные авто

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, к которым в 2020 году будет применен повышающий коэффициент транспортного налога — так называемый «налог на роскошь». Документ опубликован на сайте ведомства.

Повышенной ставкой транспортного налога с этого года облагаются автомобили, которые не считают роскошными даже сами производители, пишет vesti.ru. Список пополнился 105 моделями. Сейчас их 1298, включая Jeep, Mazda, Subaru, Honda, Chrysler.

Так, повышенная ставка налога теперь распространяется на Honda Pilot, топовые версии Mazda CX-9, универсал Subaru Outback, базовые исполнения Volkswagen Teramont с двухлитровым двигателем, ряд внедорожников Jeep, включая безыскусный Wrangler. «И даже Toyota Hiace с механической КПП и тканевым интерьером», — передает издание.

В список дорогих автомобилей попали марки стоимостью 3−5 миллиона рублей.

Ранее Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли, предложил увеличить транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже.