Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Mazda, Honda, Subaru. В России ввели «налог на роскошь» за не роскошные авто

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, к которым в 2020 году будет применен повышающий коэффициент транспортного налога — так называемый «налог на роскошь». Документ опубликован на сайте ведомства.

Женщины за рулем
Женщины за рулем
obhohocheshsya.com

Повышенной ставкой транспортного налога с этого года облагаются автомобили, которые не считают роскошными даже сами производители, пишет vesti.ru. Список пополнился 105 моделями. Сейчас их 1298, включая Jeep, Mazda, Subaru, Honda, Chrysler.

Так, повышенная ставка налога теперь распространяется на Honda Pilot, топовые версии Mazda CX-9, универсал Subaru Outback, базовые исполнения Volkswagen Teramont с двухлитровым двигателем, ряд внедорожников Jeep, включая безыскусный Wrangler. «И даже Toyota Hiace с механической КПП и тканевым интерьером», — передает издание.

В список дорогих автомобилей попали марки стоимостью 3−5 миллиона рублей.

Ранее Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли, предложил увеличить транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость