Mazda не продлит договор с единственным дилером в Алтайском крае

Компания Mazda не будет продлевать дилерский договор с «Реал-Моторс», единственным действующим партнером в Барнауле, пишет «Континент Сибирь». Одним из претендентов эксперты авторынка называют «АлтайАвтоЦентр», официальный дилер Ford в Барнауле.

Пока только в Барнауле Mazda проводит тендер. Сбор заявок проводился до 1 июля.

«Реал-Моторс» получила статус официального дилера в 2012 году с открытием временного салона на проспекте Калинина и переездом в октябре 2013 года в автокомплекс на Правобережном тракте.

По словам генерального директора ГК «Реал-Моторс» Александра Частухина, компания продолжает работать в качестве официального дилера Mazda в Барнауле. Он подтвердил, что подписанный ранее пятилетний контракт с японской маркой истекает в этом году.

По его словам, Mazda требует привести площадки в соответствие новым корпоративным стандартам, предусматривающим позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте.

Речь идет о наличии отдельного шоу-рума, отдельной команды исключительно на бренд Mazda, а также изменение оформления фасадов дилерского центра, новую плитку, мебель, потолки, освещение, оригинальное зонирование в торговом зале, наличие разгонной полосы и так далее.

Автосалон real-cars.ru

Инвестиции в соответствие новым стандартам Александр Частухин оценивает в 20 млн рублей.

В 2018 году в Алтайском крае поставили на учет 147 новых автомобилей Mazda. В Кемеровской области было зарегистрировано 464, в Иркутской области — 401, в Томской области — 202.

Для того, чтобы окупить такие вложения, нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda, отмечает Частухин.

«Но реально квота на нас с учетом ограничений производственных мощностей во Владивостоке составляет 12−15 автомобилей, и мы со своей стороны не можем на это воздействовать», — объяснил он.

Объем вложений для потенциального нового дилера Mazda, по его словам, будет еще гораздо выше, так как ему нужно будет закупать спецоборудование, вкладывать в обучение команды и так далее.