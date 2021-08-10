МЧС создаст «карту спасения» для каждого автомобиля на случай ДТП

Такая «карта спасения» нужна спасателям, которые не всегда знают конструктивные особенности новых машин. Это существенно затрудняет работу во время аварий, рассказали во ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

В новом ГОСТе пропишут рекомендации спасателям, как обращаться с автомобилем в случае аварии при спасении людей, пишет bfm.ru.

Документ определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации.