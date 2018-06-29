Автоновости

Медведев отложил индексацию тарифа "Платон"

Сегодня, 18:01.
Автоновости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе начала ежегодной индексации тарифа системы "Платон", сообщает пресс-служба правительства.

Водитель большегруза смотрит в будущее.
Водитель большегруза смотрит в будущее. Фото : Анна Зайкова.

Индексация начнет действовать с 1 июля 2019 года, а не с 1 июля 2018 года, как предполагалось ранее.

Постановление от 28 июня 2018 года переносит срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, пишет bfm.ru.

Проект документа был внесен Минтрансом России.

Взимание платы системы "Платон" установлено постановлением правительства от 14 июня 2013 года.

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