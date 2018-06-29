Медведев отложил индексацию тарифа "Платон"

Индексация начнет действовать с 1 июля 2019 года, а не с 1 июля 2018 года, как предполагалось ранее.

Постановление от 28 июня 2018 года переносит срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, пишет bfm.ru.

Проект документа был внесен Минтрансом России.

Взимание платы системы "Платон" установлено постановлением правительства от 14 июня 2013 года.

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