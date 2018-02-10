Мэр Барнаула рассказал, как снизить число ДТП с маршрутками

По словам Дугина, в договоры с перевозчиками включено дополнительное условие. Теперь администрация может в одностороннем порядке расторгнуть договор, если водитель перевозчика совершил ДТП, которое привело к смерти или причинению тяжкого вреда здоровья пострадавших.

При этом Дугин отметил, что в городе стало меньше мест концентрации ДТП. Этому помогли масштабный ремонт дорог, а также рост числа камер видеофиксации нарушений ПДД.

"Но успокаиваться нельзя, работа по снижению аварийности должна продолжаться", — заявил мэр. По его словам, перевозчики и чиновники из профильного комитета должны усилить работу с водителями. Также должен работать общественный контроль.

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