Мэр Барнаула рассказал, как снизить число ДТП с маршрутками

Глава Барнаула Сергей Дугин заявил, что перевозчиков будут лишать права на обслуживание маршрутов, если их водители совершат серьезные ДТП. Об этом мэр заявил в ходе совещания по вопросу снижения числа ДТП с участием общественного транспорта, сообщает официальный сайт Барнаула.
По словам Дугина, в договоры с перевозчиками включено дополнительное условие. Теперь администрация может в одностороннем порядке расторгнуть договор, если водитель перевозчика совершил ДТП, которое привело к смерти или причинению тяжкого вреда здоровья пострадавших.
При этом Дугин отметил, что в городе стало меньше мест концентрации ДТП. Этому помогли масштабный ремонт дорог, а также рост числа камер видеофиксации нарушений ПДД.
"Но успокаиваться нельзя, работа по снижению аварийности должна продолжаться", — заявил мэр. По его словам, перевозчики и чиновники из профильного комитета должны усилить работу с водителями. Также должен работать общественный контроль.
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