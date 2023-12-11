Mercedes-Benz SLS AMG. 2011 года выпуска продают в Красноярске за 17,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Mercedes-Benz с крыльями продают в Сибири за 17,9 млн рублей.

Mercedes-Benz SLS AMG — двухместный люксовый суперкар в кузове купе (позже родстер), преемник Mercedes-Benz SLR McLaren и идеологический наследник Mercedes-Benz 300SL.

Мировая премьера состоялась в 2009 году на Франкфуртском автосалоне.

Важным для динамики SLS AMG, стал его трехслойный матерчатый верх, который компактно складывается в форме буквы Z за сиденьями.

Съемный стеклянный ветроотклоняющий экран, а также элементы облицовки в салоне, на складном верхе и линии борта тоже необходимо было закрепить так, чтобы не возникало никаких вибраций.

Вода, песок, пыль, зной и холод – вот те пять факторов, которыми пришлось плотно заниматься специалистам из AMG при создании родстера SLS AMG.

Особенностью его компактного складного верха является сплошной водосборный мешок, расположенный под внешней поверхностью матерчатого верха, улавливающий дождевую воду и отводящий её через два отверстия – на левой и правой стороне – непосредственно к днищу кузова.

У автомобиля есть компактный матерчатый верх, способный удобно, при нажатии специальной кнопки, откидываться или подниматься за 11 секунд при скорости движения до 50 км/ч.

Всего выпущено 15 автомобилей SLS AMG.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль продают в Сибири за 285 млн рублей.