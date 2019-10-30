Мэрия Барнаула будет регулярно гонять с новой аллеи нерадивых парковщиков

В Барнауле благоустроили два участка аллеи по ул. Георгия Исакова, но новые газоны уже облюбовали любители припарковаться в неположенных местах. Фотографии автомобилей нарушителей появились в группе Barnaul22. Администрация уже провела рейд и автолюбителям выписали штрафы.

Мэрия с полицией разогнала любителей незаконной парковки на обновленной аллее по ул.Георгия Исакова.

«Неужели свежая аллея на Исакова такого заслуживает? И заслуживают ли жители грязных улиц, по которым разносят грязь автомобилисты после таких парковок? Главное, поставить авто поближе к подъезду, остальное не важно?», — писали горожане.

В мэрии сообщили, что для борьбы с парковщиками организовали рейды с участием сотрудников полиции, народных дружинников и представителей администрации района.

Мэрия с полицией разогнала любителей незаконной парковки на обновленной аллее по ул. Георгия Исакова. barnaul.org

За первый выход обнаружилось 10 нарушителей.

«С автомобилистами, которые только вознамерились припарковаться, участники рейда побеседовали и они уехали. На троих водителей составлены протокола. Рейдовые мероприятия по несанкционированной парковке планируется проводить регулярно», — рассказали в мэрии.

Сумма штрафа для граждан составляет от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от тысячи до 10 тысяч рублей, для юридических — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.