Мэрия Барнаула будет регулярно гонять с новой аллеи нерадивых парковщиков

«Неужели свежая аллея на Исакова такого заслуживает? И заслуживают ли жители грязных улиц, по которым разносят грязь автомобилисты после таких парковок? Главное, поставить авто поближе к подъезду, остальное не важно?», — писали горожане.
В мэрии сообщили, что для борьбы с парковщиками организовали рейды с участием сотрудников полиции, народных дружинников и представителей администрации района.
За первый выход обнаружилось 10 нарушителей.
«С автомобилистами, которые только вознамерились припарковаться, участники рейда побеседовали и они уехали. На троих водителей составлены протокола. Рейдовые мероприятия по несанкционированной парковке планируется проводить регулярно», — рассказали в мэрии.
Сумма штрафа для граждан составляет от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от тысячи до 10 тысяч рублей, для юридических — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.