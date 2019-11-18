Мэрия Барнаула отчиталась об ударных темпах уборки дорог от снега

В ночь на 19 ноября на уборку снега в Барнауле запланирован выход более 100 специализированных машин «Автодорстроя», а также будет привлечена сторонняя техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Жителей призывают отнестись к процессу очистки города от снега с пониманием.

Иван Гармат,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Минувшей ночью на улицах города работало более 100 единиц техники, дорожники расчищали магистрали, вывозили снег. Днем 18 ноября работает 87 спецмашин. В первой половине дня произведена посыпка основных магистралей песчано-соляной смесью, чтобы предотвратить образование наката. Постоянно ведется прометание проезжей части и тротуаров. Также задействованы более 140 дворников и грузчиков. Они расчищают створы пешеходных переходов, убирают наледь у остановочных павильонов.

По словам Ивана Гармата, очистка тротуаров в основном осуществляется механизированным способом: трактора со щеткой формируют вал, сбрасывают его на проезжую часть, где снег подбирают при погрузке. В местах, где не может пройти техника, работы ведутся вручную.

ЖКХ. Уборка снега. Благоустройство. Анна Зайкова.

Кто должен чистить дворы?

В мэрии напоминают, что уборку снега с дворовых территорий осуществляют управляющие организации. Если они не справляются со своей задачей, жители могут обратиться в администрацию района или в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства.