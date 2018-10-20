Мэрия прокомментировала опасный пешеходный переход у лицея в центре Барнаула

Напомним, из-за того, что на улице Песчаной нет нормального тротуара к лицею № 122, ученики идут по проезжей части. Кроме того, пешеходный переход и подъезд к учреждению также небезопасны для детей. На это жалуются родители, рассказал директор лицея Игорь Зеленцов.
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) неподалеку нашли еще один переход, который не соответствует всем нормативам. Он находится у краевого педагогического лицея на ул. Папанинцев. Здесь в 2018 году полностью заменили асфальт и заново обустроили «зебру». Проверяющие обнаружили четыре недочета: на переходе скапливается вода, он не огорожен и не освещен, а также перед ним нет «лежачих полицейских». В мэрии пообещали также устранить их в 2019 году.