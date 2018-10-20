Мэрия прокомментировала опасный пешеходный переход у лицея в центре Барнаула

Пешеходный переход на улице Песчаной у лицея № 122 приведут в соответствие нормам в 2019 году. Также весной чиновники постараются найти и направить деньги на ремонт разбитого тротуара, на который сетуют родители и педагоги. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Напомним, из-за того, что на улице Песчаной нет нормального тротуара к лицею № 122, ученики идут по проезжей части. Кроме того, пешеходный переход и подъезд к учреждению также небезопасны для детей. На это жалуются родители, рассказал директор лицея Игорь Зеленцов.

Подход к 122-му лицею в Барнауле. Улица Песчаная. altapress.ru

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) неподалеку нашли еще один переход, который не соответствует всем нормативам. Он находится у краевого педагогического лицея на ул. Папанинцев. Здесь в 2018 году полностью заменили асфальт и заново обустроили «зебру». Проверяющие обнаружили четыре недочета: на переходе скапливается вода, он не огорожен и не освещен, а также перед ним нет «лежачих полицейских». В мэрии пообещали также устранить их в 2019 году.