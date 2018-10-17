В центре Барнаула дети идут в школу по опасной дороге

На улице Песчаной нет нормального тротуара к лицею № 122. Из-за этого ученики идут по проезжей части. Кроме того, пешеходный переход и подъезд к учреждению также небезопасны для детей. Об этом рассказал директор лицея Игорь Зеленцов.

Зеленцов показывает: тротуар от проспекта Красноармейского к воротам лицея разбит. Зимой его еще и не чистят. Поэтому чаще всего ученики вынуждены идти по дороге.

Перед входом на территорию образовательного учреждения. Но он не соответствует нормативам: нет освещения и ограждений, а подход к «зебре» не заасфальтирован

Другая проблема: утром многие родители привозят детей на машинах. Машины паркуют на газоне перед входом или на узкой проезжей части. Из-за скопления автомобилей водители могут не заметить вышедшего на дорогу ребенка.

Игорь Зеленцов , директор лицея. altapress.ru

Игорь Зеленцов,

директор лицея № 122

Сейчас я как директор не могу быть уверенным и гарантировать, что дети дойдут живыми и здоровыми. Особенно зимой. Родители неоднократно жаловались по этой теме. Они просят привести инфраструктуру в порядок.

Все замечания зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они передадут их в дорожный комитет и в федеральный исполком и обещают проконтролировать, чтобы подход к лицею сделали безопасным по федеральной целевой программе.

Также эксперты ОНФ обнаружили недостатки на новом пешеходном переходе у краевого педагогического лицея на ул. Папанинцев. Здесь в 2018 году полностью заменили асфальт и заново обустроили «зебру». Проверяющие обнаружили четыре недочета: на переходе скапливается вода, он не огорожен и не освещен, а также перед ним нет «лежачих полицейских».

Осмотр перехода на ул. Папанинцев. altapress.ru

ОНФ попросит власти обратить внимание на 6 пешеходных переходов у образовательных учреждений. По данным активистов, не вполне безопасны «зебры» у школ № 126 (ул.Юрина), № 133 (в квартале «Дружный) и № 91 в поселке Центральном, а также у лицея «Сигма» на Шукшина и детсада на ул. Геблера.