23 августа
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Автоновости

Миллионом меньше, процентном больше. Что известно о росте цен на популярные марки машин в России

С 1 января по 19 августа популярные цены на популярные марки машин в России значительно выросли. К такому выводу пришло Аналитическое агентство «Автостат». Рассказываем, на сколько подорожали авто.

Универсал Lada Vesta
Универсал Lada Vesta
lada.ru
1
Какие автомобили подорожали?

По информации auto.mail.ru, в России подскочили цены на Lada Largus, Lada Vesta, Niva Travel.

Кроме того, увеличилась стоимость корейских моделей — Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta.

2
А на сколько подорожали авто?

Сильнее — на 56,8% — подорожала Lada Largus. Если в начале года минимальная стоимость начиналась от 830 тыс. рублей, то теперь от 1,3 млн руб.

Среди прежних иномарок-бестселлеров вырос в цене Volkswagen Polo — примерно на 0,5 млн рублей, или 51,6%.

Volkswagen Polo GT
Volkswagen Polo GT
zr.ru
3
На какие машины цены особенно выросли?

Меньше всех — 13,3% — в десятке самых популярных моделей подорожала Lada Granta. Было — от 599 тыс. рублей, стало — от 678 тыс. рублей.

Toyota RAV4 также подорожала относительно умеренно — на 23%. Ее цена выросла с 2,269 млн рублей. до 2,671 млн рублей.

4
Когда поднимут цены?

Точных дат не называют. Однако цены росли с 1 января по 19 августа.

Презентация новой LADA
Презентация новой LADA
архив «Автоцентр ЮГ», официальный дилер LADA
5
Почему стоимость только растет?

Как сообщает Autonews, основная причина лавинообразного роста цен на автомобили — дефицит новых машин у дилеров. С этой проблемой продавцы столкнулись в августе прошлого года.

Также большинства компаний по всему миру коснулась нехватка полупроводников.

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