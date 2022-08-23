Миллионом меньше, процентном больше. Что известно о росте цен на популярные марки машин в России

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А на сколько подорожали авто?

Сильнее — на 56,8% — подорожала Lada Largus. Если в начале года минимальная стоимость начиналась от 830 тыс. рублей, то теперь от 1,3 млн руб.

Среди прежних иномарок-бестселлеров вырос в цене Volkswagen Polo — примерно на 0,5 млн рублей, или 51,6%.