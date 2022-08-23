Миллионом меньше, процентном больше. Что известно о росте цен на популярные марки машин в России

По информации auto.mail.ru, в России подскочили цены на Lada Largus, Lada Vesta, Niva Travel.
Кроме того, увеличилась стоимость корейских моделей — Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta.
Сильнее — на 56,8% — подорожала Lada Largus. Если в начале года минимальная стоимость начиналась от 830 тыс. рублей, то теперь от 1,3 млн руб.
Среди прежних иномарок-бестселлеров вырос в цене Volkswagen Polo — примерно на 0,5 млн рублей, или 51,6%.
Меньше всех — 13,3% — в десятке самых популярных моделей подорожала Lada Granta. Было — от 599 тыс. рублей, стало — от 678 тыс. рублей.
Toyota RAV4 также подорожала относительно умеренно — на 23%. Ее цена выросла с 2,269 млн рублей. до 2,671 млн рублей.
Точных дат не называют. Однако цены росли с 1 января по 19 августа.
Как сообщает Autonews, основная причина лавинообразного роста цен на автомобили — дефицит новых машин у дилеров. С этой проблемой продавцы столкнулись в августе прошлого года.
Также большинства компаний по всему миру коснулась нехватка полупроводников.