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Автоновости

«Мы — не мусор»: жители Бийска жалуются на бесконечные очереди в автобусы дачных маршрутов

С 1 июля «Бийскгортранс» внес изменения в расписание садоводческих маршрутов, сократив количество рейсов по трем направлениям, объяснив это небольшим количеством пассажиров. Как оказалось, желающих уехать в сад не так и мало.

Автобус ПАЗ.
Автобус ПАЗ.
Bogdan Smykov в fotobus.msk.ru

Как сообщает «Бийский рабочий», дачники с такими изменениями крайне не согласны. Корреспонденты издания приехали на автовокзал, откуда уходит часть садоводческим автобусов и обнаружили огромные очереди.

В основном ждали автобус, конечно, пенсионеры, пожилые люди, некоторые из них были с внуками. Когда ПАЗик подъезжал, то свободных мест не оставалось уже на первой остановке. Ждать следующего — точно не вариант, интервал движения некоторых маршрутов, доходит до двух с половиной часов! В частности, постольку ждут свой автобус № 107 дачники садоводств «Катунь» и «Катунские зори», пишет «БР».

Дачники уже написали обращение в администрацию Бийска с просьбой вернуть автобусы на рейс.

Садовод.
Садовод.
Олег Богданов

«Просим вернуть отмененные рейсы, так как пассажиров в автобус садится много, и пожилые люди не в состоянии стоять на ногах весь рейс. Многие из нас пенсионеры. Подавляющее большинство имеют нищенские пенсии, мы не от хорошей жизни работаем на дачных участках. И нас еще администрация города унижает тем, что в автобусы нас набивают, как мусор. Мы просим достойного обращения к нам», — говорится в письме.

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