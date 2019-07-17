Как сообщает «Бийский рабочий», дачники с такими изменениями крайне не согласны. Корреспонденты издания приехали на автовокзал, откуда уходит часть садоводческим автобусов и обнаружили огромные очереди.
В основном ждали автобус, конечно, пенсионеры, пожилые люди, некоторые из них были с внуками. Когда ПАЗик подъезжал, то свободных мест не оставалось уже на первой остановке. Ждать следующего — точно не вариант, интервал движения некоторых маршрутов, доходит до двух с половиной часов! В частности, постольку ждут свой автобус № 107 дачники садоводств «Катунь» и «Катунские зори», пишет «БР».
Дачники уже написали обращение в администрацию Бийска с просьбой вернуть автобусы на рейс.
«Просим вернуть отмененные рейсы, так как пассажиров в автобус садится много, и пожилые люди не в состоянии стоять на ногах весь рейс. Многие из нас пенсионеры. Подавляющее большинство имеют нищенские пенсии, мы не от хорошей жизни работаем на дачных участках. И нас еще администрация города унижает тем, что в автобусы нас набивают, как мусор. Мы просим достойного обращения к нам», — говорится в письме.