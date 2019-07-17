С 1 июля «Бийскгортранс» внес изменения в расписание садоводческих маршрутов, сократив количество рейсов по трем направлениям, объяснив это небольшим количеством пассажиров. Как оказалось, желающих уехать в сад не так и мало.

Как сообщает «Бийский рабочий», дачники с такими изменениями крайне не согласны. Корреспонденты издания приехали на автовокзал, откуда уходит часть садоводческим автобусов и обнаружили огромные очереди.

В основном ждали автобус, конечно, пенсионеры, пожилые люди, некоторые из них были с внуками. Когда ПАЗик подъезжал, то свободных мест не оставалось уже на первой остановке. Ждать следующего — точно не вариант, интервал движения некоторых маршрутов, доходит до двух с половиной часов! В частности, постольку ждут свой автобус № 107 дачники садоводств «Катунь» и «Катунские зори», пишет «БР».

Дачники уже написали обращение в администрацию Бийска с просьбой вернуть автобусы на рейс.

Садовод. Олег Богданов