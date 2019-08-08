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Минэкономразвития РФ поддержало идею строительства трассы-мечты «Алтай — Казахстан»

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал идею властей Республики Алтай о строительстве трассы, которая соединит регион с соседним Казахстаном, пишет ТАСС. Глава региона Олег Хорохордин сказал, что эта трасса пока только в «мечтах».

Дорога.
Дорога.
СС0

Разговор о строительстве новой федеральной трассы зашел на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Алтай.

«У нас в планах, мечтах, еще одна федеральная трасса, которая соединяет (Алтай) с Казахстаном», — сказал Хорохордин.

Орешкин ответил, что ведомство разрабатывает программу пограничного сотрудничества с Казахстаном и «этот объект мог бы быть одним из элементов этой программы».

«Давайте посмотрим, как ее в программу сотрудничества погрузить», — сказал министр.

Пока в Республике Алтай только одна федеральная трасса (Чуйский тракт). Трассу «Горно-Алтайск — Телецкое озеро» планируется передать в федеральную собственность к 2020 году.

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