Разговор о строительстве новой федеральной трассы зашел на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Алтай.
«У нас в планах, мечтах, еще одна федеральная трасса, которая соединяет (Алтай) с Казахстаном», — сказал Хорохордин.
Орешкин ответил, что ведомство разрабатывает программу пограничного сотрудничества с Казахстаном и «этот объект мог бы быть одним из элементов этой программы».
«Давайте посмотрим, как ее в программу сотрудничества погрузить», — сказал министр.
Пока в Республике Алтай только одна федеральная трасса (Чуйский тракт). Трассу «Горно-Алтайск — Телецкое озеро» планируется передать в федеральную собственность к 2020 году.