Мини-делику Mitsubishi eK Wagon продают за 1,2 млн рублей в Барнауле

Стильную гибридную мини-делику Mitsubishi eK X прямиком из Японии продают за 1,2 млн в Барнауле.

Компания Mitsubishi известна не только своими автомобилями. Сеть занималась производством самолётов, кораблей и железнодорожных вагонов.

Mitsubishi eK X впечатляет своими характеристиками. Продавец заявляет, что расход топлива составляет всего 20 л на 500 км.

Машина кажется миниатюрной, но внутри просторный салон, который удобен в использовании. Также производитель гарантирует устойчивое управление и комфорт при движении.

В автомобиле есть сенсорное управление климат- контролем, 6 подушек безопасности, предотвращение столкновения, контроль полосы. А также многофункциональная аудиосистема с большим монитором.

Владелец пишет, что автомобиль совершенно новый.