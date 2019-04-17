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Автоновости

Министр транспорта Алтая призвал пешеходов смотреть водителям в глаза

Лучший для пешехода способ убедиться, что водитель его видит и пропускает — посмотреть ему в глаза, сказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
Михаил Хаустов

Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:

Водитель и пешеход должны встретиться глазами и понять, что они друг друга увидели. Кивнуть друг другу. Это самый простой способ не допустить неприятностей.

Конечно, как только человек вступил на проезжую часть , машины должны ему уступить. Но халатно относиться к себе тоже нельзя. Машины весом в две тонны могут и не успеть остановиться. Не думаю, что кому-то будет легче от того, что он был прав, когда его сбивали на «зебре»

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным ГИБДД, в первом квартале 2019 года в Алтайском крае заметно выросло количество ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами по их вине. Так с начала года в регионе лишились жизни 14 пешеходов-нарушителей. Это на 55% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Всего за три месяца 2019 года пешеходы спровоцировали 83 ДТП с ранеными и погибшими (+18%), а водители были виновниками 136 таких инцидентов (-20%).

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