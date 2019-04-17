Министр транспорта Алтая призвал пешеходов смотреть водителям в глаза

Водитель и пешеход должны встретиться глазами и понять, что они друг друга увидели. Кивнуть друг другу. Это самый простой способ не допустить неприятностей.

Конечно, как только человек вступил на проезжую часть , машины должны ему уступить. Но халатно относиться к себе тоже нельзя. Машины весом в две тонны могут и не успеть остановиться. Не думаю, что кому-то будет легче от того, что он был прав, когда его сбивали на «зебре»