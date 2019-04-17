Министр транспорта Алтая призвал пешеходов смотреть водителям в глаза

Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:
Водитель и пешеход должны встретиться глазами и понять, что они друг друга увидели. Кивнуть друг другу. Это самый простой способ не допустить неприятностей.
Конечно, как только человек вступил на проезжую часть , машины должны ему уступить. Но халатно относиться к себе тоже нельзя. Машины весом в две тонны могут и не успеть остановиться. Не думаю, что кому-то будет легче от того, что он был прав, когда его сбивали на «зебре»
По данным ГИБДД, в первом квартале 2019 года в Алтайском крае заметно выросло количество ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами по их вине. Так с начала года в регионе лишились жизни 14 пешеходов-нарушителей. Это на 55% больше, чем в январе-марте 2018 года.
Всего за три месяца 2019 года пешеходы спровоцировали 83 ДТП с ранеными и погибшими (+18%), а водители были виновниками 136 таких инцидентов (-20%).