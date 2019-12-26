Министр транспорта Алтайского края опоздал на работу из-за непогоды и поиска лопаты

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, на пресс-конференции 26 декабря сообщил журналистам, что опоздал на работу из-за снегопада. По его словам, в автомобиле не было большой лопаты и пришлось просить ее у других людей.

Встреча с представителями СМИ началась с обсуждения снегопада, который обрушился на Алтайский край. Некоторые журналисты сообщили, что долго добирались до своих редакций. Александр Дементьев также не остался в стороне.

«Честно вам признаться, я сегодня на работу тоже опоздал. Приехал не в 8, как обычно, а в 8:15, потому что 10 минут я искал лопату во дворе. Потом мы быстренько откопали две машины и все дружно начали выезжать», — рассказал министр транспорта региона.

По его словам, в машине была только маленькая лопата, а требовалась большая.

Александр Дементьев рассказал, что на дорогах Алтайского края сложилась непростая ситуация. Многие трассы как федерального, так и регионального значения были перекрыты. На дорогах в круглосуточном режиме работает около 400 единиц снегоуборочной техники, подготовлены пункты обогрева.

«Снега, действительно, выпало очень много. По нашим прогнозам, в некоторых районах он закончится только к утру завтрашнего дня», — отметил Александр Дементьев.

Александр Дементьев. Анна Зайкова , altapress.ru

Он добавил, что ситуацию держат на контроле, видеоселектор проводят два раза в день, постоянно поступают рапорты о перекрытии и открытии дорог. Под особым контролем передвижение групп детей.

Кроме того, ведомство поддерживает связь с медиками, сотрудниками МЧС и другими службами. Дорожники приходят на помощь автомобилистам.

Так, например, 25 декабря техника прочищала путь автомобилю скорой помощи, который вез девушку в Алейск.