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Автоновости

Минтранс ответил на предложение увеличить срок запрета на шипованные шины

Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России.

Автомобиль, колесо.
Автомобиль, колесо.
СС0

Напомним, ранее специалисты «Автодора» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение запрета.

В Минтрансе пояснили, что «увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов».

«Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал URA.RU эту инициативу.

«Автомобилистов пытаются обложить все новой и новой данью — и это еще один способ, еще одна лазейка для новых штрафов и поборов», — предположил активист.

Похмелкин уверен, что инициатива сама по себе довольно рискованная, потому что в России зимний период длится как минимум полгода.

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