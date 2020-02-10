Минтранс ответил на предложение увеличить срок запрета на шипованные шины

Напомним, ранее специалисты «Автодора» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение запрета.
В Минтрансе пояснили, что «увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов».
«Разные погодно-климатические условия в таких регионах делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев ТС», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал URA.RU эту инициативу.
«Автомобилистов пытаются обложить все новой и новой данью — и это еще один способ, еще одна лазейка для новых штрафов и поборов», — предположил активист.
Похмелкин уверен, что инициатива сама по себе довольно рискованная, потому что в России зимний период длится как минимум полгода.