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2 февраля
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Автоновости

Минтранс пересмотрит требования по проведению техосмотра автомобилей

Минтранс РФ пересмотрит новые требования по проведению техосмотра (ТО) автомобилей.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Ведомство прорабатывает вопрос увеличения показателей погрешности системы ГЛОНАСС не более 15 метров по координатным осям при фотосъемке процесса.

Из-за плотной застройки вокруг пунктов техосмотра происходит экранирование спутникового сигнала, в связи с чем погрешность может увеличиваться, пишет «Коммерсантъ». Поэтому прорабатывается вопрос увеличения показателей погрешности.

Также Минтранс собирается внести изменения в требования к «производственно-технической базе» пунктов ТО, поскольку для соблюдения этих правил нужны вложения в переоборудование помещений, пишет bfm.ru.

Скорректированный приказ может вступить в силу 1 сентября.

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