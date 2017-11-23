Минтранс планирует ввести новую отметку в водительских правах

Соответствующая практика применяется в Европейском союзе. Отметка, называемая "код 95", обязательна для водителей-профессионалов в странах ЕС.

Издание отмечает, что работодатель будет не вправе принять гражданина на работу без соответствующей отметки.

Сообщается, что Минтранс по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова подготовил проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения". Главная цель законопроекта — повышение уровня подготовки водителей — профессионалов.

Для разделения автомобилистов на любителей и профессионалов будут разработаны курсы обучения "по общеразвивающим программам", по окончании которых можно будет получить права не выше категорий С1 или D1.

При этом тем, кто выразит желание получить специальные категории C,D,E и их подкатегории для транспортировки прицепов, а также работать по найму, придется проходить специальное профессиональное обучение по соответствующим программам.

А для граждан, которые не желают работать по найму, обучение будет упрощено.

Программы обучения будут подготовлены Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу.

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