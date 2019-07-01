Минтранс подготовил ограничения для BlaBlaCar и аналогичных сервисов

Минтранс РФ представил федеральный законопроект о регулировании онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобиле, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Крупнейшим из таких сервисов в России является BlaBlaCar.

Ведомство предлагает запретить использование наличных денег для оплаты — расчеты между попутчиком и водителем должны проходить только в безналичной форме через онлайн-сервис. Число рейсов для шоферов хотят ограничить двумя в сутки, при этом в своем автомобиле водители не смогут перевозить за раз более пяти человек. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка.

Предельный размер платы должно будет определять правительство с учетом цен на топливо, расходные материалы и проезд по платным дорогам. Юристы назвали требования законопроекта «максимальном мягкими».

Они позволят BlaBlaCar сохранить позиции на рынке, но может пострадать сегмент регулярных автобусных перевозок.

На рынке карпулинга есть другие, меньшего масштаба проекты.

«Проблема в том, что в соцсетях они вроде и не сервисы — просто предложения доехать. Но при новом законе можно будет их пачками закрывать-блокировать», — сказал президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран.

В конце 2018 года запретить деятельность BlaBlaCar требовали 20 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, входящих в межрегиональную общественную организацию «Объединение автопассажирских перевозчиков». Они заявляли, что данный сервис способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом, пишет znak.com. На это же ранее указывала прокуратура.

Цифра

В настоящий момент, согласно открытым данным, у BlaBlaCar в России более 20 млн пользователей. Аналогичные проекты развивали Mail.ru Group и «Яндекс».