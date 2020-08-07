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Автоновости

Минздрав предложил дополнить комплектацию автомобильных аптечек

Минздрав России предлагает дополнить комплектацию автомобильных аптечек, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проект приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Перчатки.
Перчатки.
ССО

В «обновленных» аптечках появятся маски и еще одна пара перчаток.

Минздрав предлагает включать в аптечки две трехслойные нестерильные медицинские маски, которые могут пригодиться, в частности, для оказания первой помощи.

Количество перчаток предлагается увеличить «до двух пар, так как перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения человека, оказывающего помощь, инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости».

Бинты и лейкопластырь

Предлагается также убрать слишком маленькие бинты (5 м х 5 см и 5 м х 7 см).

Отказ от маленьких пачек бинтов вызван тем, «что применение бинтов этого размера при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла, поскольку они используются при незначительных повреждениях, избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи». Взамен в аптечку включена дополнительная упаковка стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров, пишет bfm.ru.

Рулонный лейкопластырь шириной в сантиметр, который сейчас находится в аптечке, в проекте документа заменен на двухсантиметровый и более длинный — «такая ширина позволяет более эффективно закреплять повязки».

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