400 млрд рублей хотят вложить в развитие электротранспорта в России

Сумму в размере 400 млрд рублей предлагается вложить в развитие электротранспорта в России, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на презентацию, разработанную профильной рабочей группой Минэкономразвития.

До 2024 года эту сферу хотят простимулировать из федеральной казны на 31,3 млрд рублей. Общий бюджет программы до 2030 года составляет 418 млрд рублей. Из них 153,5 млрд рублей из бюджета и внебюджетных фондов.

Как отмечает издание, программу будет воплощать в реальность национальный консорциум во главе с «Камазом».

На сегодняшний день рынок электромобилей в России фактически отсутствует — продажи составили 0,1% от общих в прошлом году. Однако ожидается, что в 2022 году доля приобретаемого в стране электротранспорта составит 1,7% от рынка в 1,8 миллиона машин, а к 2030 году — 15% от рынка.

Согласно планам, общий парк электромобилей к 2030-му достигнет 1,5 млн штук

Также отмечается, что ориентировочно в 2024 году в России планируется запустить серийное производство электромобилей.