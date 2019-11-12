Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 ноября -5°C

Многокилометровая пробка из фур образовалась на трассе Новосибирск — Барнаул

На Чуйском тракте в сторону Новосибирска сильно затруднено движение. В пробке стоят десятки фур, сообщили автомобилисты в группе Barnaul22.

Пробка у Черепаново 12 ноября.
Пробка у Черепаново 12 ноября.
Скриншот видео Barnaul22

Колонная грузовиков растянулась на несколько километров на участке в районе поселка Майский и Черепаново.

Пробка у Черепаново 12 ноября.
Пробка у Черепаново 12 ноября.
Яндекс. Пробки

На дороге плохая видимость. Движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

В Барнауле из-за погоды и многочисленных ДТП семибалльные пробки притом, что еще не час-пик.

Пробки 12 ноября.
Пробки 12 ноября.
Яндекс. Пробки

В ГИБДД предупредили, что в связи с непогодой водителям необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам следует быть максимально бдительными. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость