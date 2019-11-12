На Чуйском тракте в сторону Новосибирска сильно затруднено движение. В пробке стоят десятки фур, сообщили автомобилисты в группе Barnaul22.

Колонная грузовиков растянулась на несколько километров на участке в районе поселка Майский и Черепаново.

Пробка у Черепаново 12 ноября. Яндекс. Пробки

На дороге плохая видимость. Движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

В Барнауле из-за погоды и многочисленных ДТП семибалльные пробки притом, что еще не час-пик.

Пробки 12 ноября. Яндекс. Пробки

В ГИБДД предупредили, что в связи с непогодой водителям необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам следует быть максимально бдительными. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, использовать световозвращающие элементы на одежде.