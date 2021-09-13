Многокилометровая пробка сковала движение на въезде в Барнаул

Длинная пробка образовалась утром 13 сентября перед въездом в Барнаул, сообщили в группе « Инцидент Барнаул ».

Как говорят автомобилисты, затор образовался от развязки у Новоалтайска. Причиной стало ДТП.

Пробка под Барнаулом. Скриншот 2Gis

По словам очевидца, столкнулись четыре автомобиля.

Также из-за автоаварии затруднено движение по ул. Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный бор.

В пробке традиционно стоит Павловский тракт (от ул. Малахова до Строителей), ул. Советской Армии (от Минской до Павловского тракта), ул. Попова (От Павловского тракта до Взлетной), пр. Ленина (от Северо-Западной до пр. Строителей).

Небольшие заторы наблюдаются на пр. Красноармейском, ул. Кутузова.