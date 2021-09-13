Многокилометровая пробка сковала движение на въезде в Барнаул

Как говорят автомобилисты, затор образовался от развязки у Новоалтайска. Причиной стало ДТП.
Пробка под Барнаулом.
Скриншот 2Gis
По словам очевидца, столкнулись четыре автомобиля.
Также из-за автоаварии затруднено движение по ул. Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный бор.
В пробке традиционно стоит Павловский тракт (от ул. Малахова до Строителей), ул. Советской Армии (от Минской до Павловского тракта), ул. Попова (От Павловского тракта до Взлетной), пр. Ленина (от Северо-Западной до пр. Строителей).
Небольшие заторы наблюдаются на пр. Красноармейском, ул. Кутузова.