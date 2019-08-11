Момент ДТП с электрокаром Tesla в Москве попал на видео

Вечером 10 августа на 40-м км внутренней стороны МКАД электрокар Tesla, ехавший на автопилоте, врезался в стоящий эвакуатор и загорелся, пишет сайт телеканала «Звезда». Момент ДТП попал на видео.

На кадрах видно, как автомобиль врезается в эвакуатор, после чего его заносит в сторону. По предварительной версии, Tesla ехала на автопилоте и не распознала другой автомобиль.

В электромобиле Tesla находился 41-летний глава компании «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми.

Пострадавших доставили в ГКБ им. Виноградова.

Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны, добавил РЕН ТВ.

Tesla — американская компания, производитель электромобилей. Один из основателей — Илон Маск.