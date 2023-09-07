Синий Suzuki GSX-R r 600 продают в Барнауле всего за 550 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито" .

Мощный, сильный и спортивный Suzuki продают в Барнауле за 550 тыс. рублей.

У байка бензиновый двигатель мощностью 125 лошадиных сил. Для веса такого мотоцикла - это просто реактивная ракета.

Владельцев таких "игрушек" очень радует адекватная реакция двигателя на ручку газа.

Мотоцикл провоцирует на очень агрессивную езду. Ехать спокойно 100-130 км/ч для него мучительно, а вот после 160 км/ч самое то.

Из минусов некоторые отмечают большой расход топлива.

Японский спортбайк еще не был в руках у русского хозяина, поэтому вы можете стать первым.

Если вы гонщик и любите большую скорость - задумайтесь над покупкой.

Ранее мы писали, что семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.